Suuqa kala iibsiga xagaaga: Ciyaartoyda ugu caansan Yurub ee bilaashka lagu heli karo

18 Daqiiqadood ka hor

Gareth Bale

Waxa uu hadda horayba u sii sheegay in qoyskiisa iyo caafimaadkiisa uu uga qaybgali karo tartanka Koobka Adduunka uu xoogga saari doono marka uu go'aansanayo kooxda uu u ciyaari doono sanadka dambe.

Paul Pogba

Muuqaal dukumintari ah oo uu Pogba uga sheekeeyay noloshiisa ayaa lasoo tebiyay in uu ku sheegay in mushaarkiisa isbuuclaha ah ee dhan £300,00 uusan ahayn "waxba" qof walba oo hadda soo saxiixdana looga baahan yahay in uu jeebkiisa buuxo.