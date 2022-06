Magaalo maaliyiin doollar bixineysa qof lagu dhex dilay darteed

Qareennada ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in aan la dhameyn doonin dacwadda ilaa heshiis laga gaaro tababaro dheeraad ah oo la siinayo saraakiisha booliiska magaalada. Qoyska Wright ayaa galka dacwadda dilka qaladka ah ka xareeyay xarunta Brooklyn.

Derek Chauvin ayaa lagu xukumay 22 sano iyo bar xabsi ah. Floyd ayaa geeriyooday kaddib markiii sarkaalka uu jilibka uga hayay luqunta muddo ka badan 9 daqiiqo. Xeer-ilaaliyaha dacwada ayaa codsaday in lagu xukumo Chauvin xabsi soddon sano ah, maaddaama uu galay saddex dambi.

Mr Floyd walaashiis Bridgett Floyd ayaa sheegtay in xukunka "uu muujinayo in arrimaha ku saabsan naxariis-darrada booliska ugu dambeyn si dhab ah loo qaatay" laakiin, wali "waxaa harsan wado dheer".

Mar sii horreysay, gobolka Minnesota wuxuu 20 milyan oo doollar siiyay qoyska Justine Ruszczyk Damond, oo uu Maxamed Nuur oo askari Soomaali Ameerikaan ah toogasho ku dilay. Ruszczyk Damond oo aadday dhanka gaariga uu askarigu ku jiray iyadoo damacsanayd in ay ku wargeliso in ay ka shakisay in guri ay daris yihiin oo Minneapolis ku yaalla uu kufsi ka dhacayo ayaa la dilay 15-kii Luulyo ee sanadkii 2017.