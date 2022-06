Maxaa ka jira in madaxweynaha Soomaaliya uu safar qarsoodi ah ku tagay Israel?

43 Daqiiqadood ka hor

Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray warar la isla dhex marayay oo sheegayay in madaxwweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo safar ugu maqnaa dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta uu safar qarsoodi ah ku tagay Israel.

Waxay dadku is weydiinayeen dhowr maalmood oo aan madaxweynaha wax war ah laga helin halka uu ku maqnaa.BBC-da ayaa xilligaas la xiriirtay ilo wareedyo ka agdhow madaxweynaha waxayna xaqiijiyeen in qaar ka mid ah wafdigii la socday madaxweynaha laga helay xanuunka faysarka corona.

22-kii bishaan Juun, ayaa bogga ,Villa Soomaaliya ee Madaxtooyada waxaa lagu baahiyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulan la qaatay Madaxweynaha dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed Binu Saayid. Kulanka Labada Madaxweyne ayaa la sheegay in lagaga wada hadlay adkaynta xiriirka labada dal, iyo sida la isaga kaashan lahaa ganacsiga. Muqaalka iyo sawiradda warbixintaas la socday ayaa u muuqday kuwo dajiyay hadal hayntii baraha bulshada ka taagneed, waxaase halkii ka sii socday arrinta la xiriirta in madaxweynuhu safar qarsoodi ah ku tagay Israeal.