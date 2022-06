Instagram: Dadka da'dooda ka beensheega oo dhowaan la ogaan doono

Dadka isticmaala Instagram qaarkood ayaa isku daya inay ka been sheegaan sharciga bartan ee ah in qofku ka weyn yahay 13 sano iyagoo iska dhiga kuwo ka weyn 18 jir.

Balse dhalinyarada Mareykanka ayaa loo soo bandhigi doonaa saddex hab oo ay da'dooda ku xaqiijiyaan: inay barta geliyaan kaarkooda aqoonsiga, in saddex qof oo qaangaar ah ay ka codsadaan inay u xaqiijiyaan iyo inay muuqaal iska duubaan.

Meta ayaa sheegtay inay rajeyneyso qaabab cusub oo lagu xaqiijinayo in dhalinyarada ay raacaan shuruucda da'da ee u degsan Instagram.

Muuqaallada la iska duubo iyo xaqiijinta

Yoti ayaa sheegtay in dadka si qarsoodi ah loo baarayo wajigooda iyo taariikhda da'dooda, iyadoo aan xog kale laga rabin.

Meta ayaa sheegtay in labada shirkadoodba ay tirtiri doonaan sawirka qofka kaddib marka da'diisa la xaqiijiyo.

Badqabka lagu dareemo baraha bulshada

Dr Ysabel Gerrard, oo bare warbaahinta casriga ah iyo bulshada ka ah Jaamacadda Sheffield, ee UK ayaa sheegtay in habka cusub ee xaqiijinta da'da ee Instagram ay yihiin kuwo dheeraad ah oo ka baxsan in qofka la weydiiyo oo keliya inuu meesha geliyo kaarskiisa aqoonsiga.

Balse waxay sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay in la is weydiiyo sababta da'yarta ku kallifeysa marka horeba inay sameystaan akoonno ay isaga dhigayaan dad waaweyn.