Nin isagoo is dilli rabo soo wacay raadiya toos ah"

24 Daqiiqadood ka hor

Dad aad u badan ayaa ka qeybgalay banaanbax lagu dalbanayo in wax laga qabto dadka la la'yahay ayaa maalmahan ka dhacayay magaalada Lahore, waana mid sii faafaya.

Taliyaha guud ee ciidamada Pakistan Qamar Javed Bajwa ayaa banaanbaxyada ku tilmaamay kuwa lasoo maleegay, isaga oo ula jeeda in dalal shisheeye ay ka dambeeyaan.

Xagga warbaahinta, waxaa jira gabi ahaanba mamnuucis lagu hayo in la baahiyo banaanbaxyada ay dhigayaan dadkan, iyada oo taas badalkeeda kuwa kasoo horjeeda la buunbuuniyo.

Waxa uu sheegay in uu aad ula yaabay taageerada uu heley , balse waxa uu intaas ku daray in uu aad u fahamsanyahay waxa uu doonayo in la badalo.