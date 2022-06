Hanjabaadda argagaxa leh ee uu Putin u diray Sweden, Finland iyo NATO

42 Daqiiqadood ka hor

Isagoo ka hadlayay dalka Turkmenistan ayuu Mr Putin u sheegay saxafiyiinta in xubnaha NATO aysan wax dan ah ka lahayn wanaaga dadka reer Ukraine. Waxa uu sheegay in Ruushku uu jawaab celin ka bixin doono ciidan kasta oo dheeraad ah oo la geeyo dalalka Sweden iyo Finland, kuwaas oo ku guda jira geeedii socodka ka mid noqoshada isbahaysiga NATO.

Xafiiska Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay ka heleen wixii ay ka doonayeen Sweden iyo Finland.

Labada dal oo Yurubta waqooyi ah ayaa shaaciyay rabitaankooda ku aaddan in ay Nato ku biiraan bishii May, iyagoo uga jawaabaya duullaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine.

Mr Stoltenberg ayaa soo jeediyay in howsha la dadajiyo, iyagoo durba shaaciyay saaxiibka ay ku leeyihiin Gaashaanbuurta Nato.

Joe Biden ayaa sidoo kale Talaadadii taleefoon kula hadlay Mr Erdogan. Sarkaal sare oo Mareykan ah oo la yirahdo Celeste Wallander ayaa sheegay in madaxweynaha uusan wax heshiis ah la gaarin Turkiga, balse wuxuu intaas ku daray in Mareykanku uu taageerayo casriyeynta diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, ayna sii wadayaan wadahadallada ku saabsan codsiga Ankara ee F-16. Moscow waxay balaarinta Gaashaanbuurta NATO sheegtay in ay ka dhalan doonto cawaaqib aan la mahadin iyo 'xasillooni darro daba-dheereeta.'.