Colaadda Ukraine: Ma inuu raganimadiisa muujiya darteed ayuu Putin ugu duulay Ukraine?

20 Daqiiqadood ka hor

Markii raysal wasaaraha UK Boris Johnson uu sheegay in haddii uu Madaxweyne Putin uu haweeney ahaan lahaa, uusan dagaal la geli lahayn Ukraine, ayaa wuxuu hadalkaas caro ka abuuray gudaha Ruushka. Tani ma ahayn wax cusub marka la eego sida uu madaxweynaha Ruushka u muujinayay inuu yahay 'nin rag ah'. Dhowr falanqeeye ayaa BBC-da laanta Ruushka u sheegay in waddaniyad iyo ragannimo ay wax weyn ka yihiin gudaha Ruushka ayna door ka qaateen taageerada badan ee loo hayay duullaanka.

Erayada Johnson ayaa waxaa markii dambe ku waafaqay wasiirka gaashaandhigga UK Ben Wallace, oo sheegay in Putin uu ku jiro xanuunka ragannimada iyo muruq sheegashada.

Kaddib hadalkaas, safiirka UK ee Moscow ayaa waxaa u yeertay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Afhayeen u hadlay aqalka Kremlin Dmitry Peskov ayaa sheegay in Johnson ay ahayd inuu ballan la yeesho aasaasihii psychoanalysis, oo ahaa dhaqtar neerfaha ah oo Austria u dhashay laguna magacaabo Sigmund Freud (1856-1939).

Ma Boris Johnson ayaa sababay in saraakiisha Ruushka ay si adag uga jawaab celiyaan hadalkiisa?

'Nin rag ah' iyo dhaqamadiisa nacaybka haweenka

Isku dayada Putin ee ahaa in loo arko sida nin difaacaya qiyamka dhaqameed iyo inuu yahay hoggaamiye adag ayaa meesha ka baxay waxaana lagu cambaareeyay inuu leeyahay waxa loo yaqaanno 'ragannimada sunta ah', oo lagu qeexo ad adeyg, awood sheegasho iyo nacayb dhanka haweenka ah.

Elizabeth Wood, oo ah taariikhyahannad ku takhasustay baaritaanka arrimaha jinsiga waxna ka dhigta Machadka Massachusetts Institute of Technology ee Mareykanka, ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka uu si joogto ah dumar uga dhigo cadowgiisa, sidaana uu hoos ugu dhigo haweenka.

"Kahor dagaalka dowladda Ruushka waxay si joogto ah Galbeedka ugu eedeyn jirtay 'dareen aan la xakameyn karin'. Wayna caddahay in eraygaas uu yahay mid aan habbooneyn oo dumarka loola jeedo," ayay tiri.

Putin ayaa kaftankii shirka G7 ka jawaabay isagoo sheegay in wax laga yaqyaqsoodo ay ahaan lahayd haddii hoggaamiyeyaasha Galbeedka ay iska bixiyaan shaararka wuxuuna ugu baaqay inay jimicsi sameeyaan.

Kuma koobna keliya Putin iyo saaxiibbadiis. Khubarro badan ayaa tilmaamay in awoodda Ruushka guud ahaan ay ku dhisan tahay fakradda ragannimada.

"Ruushka wuxuu doonayay inuu noqdo sida Putin," ayay tiri Gapova. "Waxaa Ruushka ka soo ifbaxday sida loogu baahan yahay in Ruushku cagahiisa isu taago iyadoo fekerka ragannimada ay u muuqatay mid ay sii xoojiyeen Putin iyo saaxiibbadiis. Isla mar ahaantaas sanadihii 2010, hannaanka dhismaha dalka ayaa socday. Xiriirka ka dhaxeeya mashruucan lagu aasaasayo dal xooggan iyo ragannimada ayaa ahaa mid muuqda."

Mar walba ninka ragga ah

Waxay is barbar dhigeysaa dhacdadan 13 sano kahor ahayd iyo mid dhowaan dhacday - bishii February sanadkan, mar uu socday shirka Golaha Ammaanka maalmo kahor duullaankii Ruushka ee Ukraine, Putin ayaa dadka ku dhex canaantay madaxa sirdoonka dibadda, Sergey Naryshkin. Naryshkin, waa sarkaal sirdoon oo tobnaan sano oo khibrad ah leh wuxuuna ka mid yahay dadka aadka ugu dhow Putin.

Balse weli, ka warran haddii Putin uu haweeney ahaan lahaa?

Dhammaan khubarrada aan la hadalnay ayaa hal arrin isku raacay: Hadalkii Johnson ee ahaa in haddii Putin uu naag ahaan lahaa uusan dagaal billaabi lahayn loo arko cunsuriyad.

"Erayada Johnson waa in loo qaataa mid tusaaleyn ah," ayay tiri Elena Gapova. "Waxaa jirta feker caado noqday oo ah in haweenku ay ka jilicsan yihiin kana naxariis badan yihiin ragga, balse tani waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in inta badan aysan haweenku buuxin karin boosaskan oo ay dagaal ku geli karaan amaba ay go'aamo waaweyn qaadan karaan."