Yaa ku jira qoyska boqortooyada UK, boqorkase maxay tahay shaqadiisa?

11 Daqiiqadood ka hor

Maxaa dhacaya hadda?

Waxaa la rajeynayaa in Charles si rasmi ah loo caleema saari doono Sabtida. Xafladda waxa ay ka dhici doontaa Qasriga St James's ee magaalada London.

Boqorka sidiisaba muxuu qabtaa?

Shaqooyinka boqorka waxaa ka mid ah:

· Ansixin boqortooyo - Marka uu baaralamaanka meel mariya sharci waxaa Khasab ah in boqorka uu saxiixaa si uu dhaqan gal u noqdo. Markii ugu dambeysay ee uu boqor diido inuu ansixyo sharci waxay ahayd 1708.

Waddamadan, oo loo yaqaan 'Commonwealth realms', waa: Australia, Antigua iyo Barbuda, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, Papua New Guinea, St Christopher iyo Nevis, St Lucia, St Vincent iyo Grenadines, New Zealand, Jasiiradaha Solomon iyo Tuvalu.

Siduu u shaqeeya dhaxalka boqortooyada

Xeerarka dhaxal sugidda ee boqortooyada UK ayaa isbeddel lagu sameeyay sanaddii 2013-kii si loo hubiyo in wiilasha hadda ka dib aysan dhaxal sugidda uga xaq badnaan gabdhaha la dhashay ee ka weyn.

Boqor Charles iyo xaaskiisa ayaa la filayaa in ay u wareegaan qasriga Buckingham Palace. Markii hore waxaa ay ku noolaayeen guriga Clarence iyo Highgrove ee Gloucestershire.

Amiir George, Amiir Charlotte and Amiir Louis ayaa ayaguna wax ka baran doonaa iskoolka Lambrook ee aan ka fogeyn Ascot ee Berkshire.

Intey dhan tahay taageerada boqortooyada?

Daraasad lagu sameeyay bogga YouGOV xilligii loo dabaaldegayay 70 sano guuradii kasoo wareegtay markii la boqray boqoradda ayaa muujineysa in 62% dadku ay doonayaan in Boqortooyada ay sii jirto halka 22% ay sheegeen in Boqortooyada ay noqoto mid leh madax la doorto.