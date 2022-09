Boqoradda iyo ‘Weji-furfurnaanteedii aadka u wanaagsaneyd’

Matalaad fiican

Marka ay kaligeed tahay, Boqoradda waxaa lagu tilmaamay in ay ahayd qof ku fiican matalaadda, iyadoo iska raadin jirtay lahjado iyo qaabab hadal, sida uu sheegay Lacey, oo ah taariikhyahan la shaqeeya musalsalka Netflix ee The Crown.

Waxaa kale oo lagu yaqaannay inay si gaar ah si fiican ugu matali jirtay hoggaamiyihii hore ee Ruushka, Boris Yeltsin, sida ay sheegtay Karen Dolby, oo ah qoraaga buugga taariikh-nololeedka Boqoradda ee "the Wicked Wit of Queen Elizabeth II."

Shactiro qayaxan

Iyagoo aan aqoonsan labiskeeda, ayay dalxiiseyaashu weydiiyeen in ay waligeed la kulantay Boqoradda iyo in kale.

Yaa ku dhaca, Windsor

Boqoraddu waxa ay la kulantay majaajiliisteyaal badan, oo uu ku jiro Tommy Cooper, oo, Dolby ay ka sheekeysay mar inuu weydiiyay Boqoradda in ay jeceshahay kubbadda cagta. Markii ay qiratay in aysan si gaar ah u xiisayn, waxa uu ku yiri: "Hadday sidaas tahay, ma heli karaa tigidhadaada ciyaarta kama dambeysta ah ee FA Cup?"

Majaajilada British TV, ee lagu magacaabo the Kumars at No. 42, ayaa la sheegaa in uu yahay kan loogu jecel yahay boqortooyada.