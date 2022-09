Qorsheyaasha aaska Boqoradda: Waxyaabaha dhici doona maanta

Saacad ka hor

Munaasabadda aaska Boqoradda, oo la filayo in ay ka qeyb galaan marti gaareysa 2,000 oo qof ayaa ka billaaban doonta Macbadka Westminster.

Waxa uu noqon doonaa aas dowladeed - oo ah munaasabad si gaar ah loogu sameeyo boqorrada ragga iyo dumarka isugu jira, waxaana la raacaa sharciyo adag oo ku saabsan nidaamka, sida soo bixitaanka militeriga iyo in meydka la dhigo dhismaha dowladda.

Marka loo dhawaado gabogabada munaasabadda aaska waxaa loo gudbi doonaa qeylo dhaanta - oo ah in si kooban loo yeerin doono dhawaaqa buunka - waxaana xigi doona labo daqiiqo oo aamusnaan qaran ah.

Camilla, Consort Queen, Princess of Wales, Countess of Wessex iyo Duchess of Sussex ayaa ku biiri doona socodka baabuurta.