Mahiga oo la kulmay Madaxweynaha iyo Raiisul Wasaaraha

Image caption Madaxweynaha Soomaaliya, Guddoomiyaha baarlamaanka iyo Wakiilka Xoghayaha Guud ee QM

Ergayga gaarka ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Augustine Mahiga ayaa tagay maanta magaalada Muqdisho oo uu kula kulmay Madaxweynaha iyo Raiisul wasaaraha.

Kulamadaasi kadib ayaa Raiisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi maxamed oo la hadlayay BBC waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hawsha xilliga kala guurka.

Raiisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka wada hadleen arrinta dastuurka qabyada ah iyo halka uu marayo, oo uu sheegay in dhawaan ay la kulmeen guddiga madaxa bannaan ee dastuurka oo ay ka codsadeen in soddon maalmood ay ku soo dhameeyaan.