Madaxwaynaha Djibouti oo u waramay BBC

Madaxweynaha Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa ku tilmaamay in go'aanka uu baarlamaanka Soomaaliya ku gaaray in 3 sano lagu daro xilliga ku meel gaarka ahi uu yahay tixgelintiisa uu lahaado.

Madaxweynuhu wuxu sheegay in madaxda IGAD ay isku af garatay in xilliga Baarlamaanka la kordhiyo, isagana loo daayo in uu go'aan ka gaaro waxa laga yeelayo Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka.

Arrintaasi wey ka habbooneyd ayuu yiri in wada tashi wanaagsan laga sameeyo inta aan go'aan lagu deg degin.

Hase yeeshee, ayuu yiri, waa in Go'aanka Baarlamaanka la tixgleiyo oo aan sharafkiisa meel looga dhicin.

Dhanka kale doorashada ka dhacaysa Djibouti ayuu Madaxweynuhu ku tilmaamay in ay u faran tahay mucaaradka reer Djibouti in ay ka qeyb qaataan.