Dhaawaca Carruurta Soomaalida oo kordhay

Image caption Carruur Soomaali

Dhaqaatiirta muqdisho ayaa sheegay inay kordheen tirada carruurta ku dhaawacanta dagaaladda.

Warbixin ay soo saartay hayadda caafimaadka ee Qaramadda Midoobay ee WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad kala bar dhaawaca Muqdisho lagu daaweyey bishii hore ay ahaayeen carruur ka yar shan sano.

Waxay sheegtay WHO in in kabadan toddobo boqol oo carruur lagu daaweeyay Muqdisho Bishii hore.

Dagaalka u dhaxeeya Al Shabaab iyo ciidamada Dowlada oo ay taageerayaan kuwa AMISOM ayaa sii kordhay bilihii ugu danbeeyay.