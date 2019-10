DKMG oo ka hadashey xiriirka Al Qaacida iyo Al Shabab

Lahaanshaha sawirka AP Image caption Dagaalyahanada Al Shabab

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee DKMG ee Somalia, Cabdisamad Maxamed Xasan ayaa sheegey in talaabada ay Qaacida ku shaacisey inay la midowdey kooxda Al-Shabab, aaney wax cusub ahayn.

Wasiirka oo u waramayey BBCda waxaa uu sheegey in Al-Shabab iyo Al Qaacida waxa ay haatan sameeyeen ay tahay uun inay si cad isu soo bandhigaan, dunidana u sheegaan inay wadajiraan.

Mr Cabdisamad ayaa sheegey in kala qeybsanaanta Soomaalida loo aaneyn karo dhibaatada haatan dalka ka jirta, oo ay ka mid tahay in argagixisada caalamiga ay soo hunguriyeyaan Somalia.

Mar uu ka hadlayey suuragalnimada in dowladda KMG ee Somalia ay wadahadal la furto Al-Shabab iyo in kale, waxaa uu wasiirku sheegey in wax badan ay isku dayeen inay wax walba wadahadal ku dhameeyaan, si dalka looga saaro dhibaatada uu ku jiro, balse caqabadda ugu weyn ay mar walba ahayd Al-Shabab oo ku xiran Al Qaacida.