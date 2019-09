Ciidanka Kenya Kismaayo ayay u socdaan

Lahaanshaha sawirka internet Image caption Ciidanka Kenya ee Soomaaliya jooga

Wasiirka gaashandhiga Kenya, Yusuf Haji, ayaa sheegay in ciidammada Kenya ee imminka ku biiray kuwa Midowga Afrika, AMISOM, iyo ciidammada Soomaaliya ay al Shabab kala wareegi doonaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose.

Yusuf haji wuxuu sheegay in ay Kismayana uga sii gudbi doonaan meelo kale.

Wasiirka difaaca ee Kenya oo BBCdu waraysatay waxaa uu beeniyey in waqtiga dheer ee ay ku qaadatay joogitaanka ciidammada kenya ee Soomaaliya ay ahayd in ay Midowga Afrika ka sugayeen bixinta kharajka ciidammada Kenya, wuxuuna intas raaciyey in caalamku dareemay sida xaaladda Soomaaliya isu-bedeshay markii militriga Kenya uu galay Soomaaliya oo uu dhul ballaran kala wareegay al-Shabaab.