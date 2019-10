Fatahaadda webiga Shabeelle oo khatar ku haysa Jowhar

Image caption Daadadka Jowhar

Daadad xoog badan ayaa la soo sheegayaa in ay ku dhaw yihiin in ay ku dhuftaan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe, kaddib markii uu fatahaad sameeyay webiga Shabeele ee mara magaalada.

Wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in dadku ay ka qaxayaan guryahooda, iyadoo mas'uuliyiinta iyo dadka deegaankaba ay isku deyayaan in ay xakameeyaan fatahaada webiga.

Yuusuf Cabdi Cabdille guddoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Dhexe, ayaa waxa uu sheegay in biyaha ka soo fatahay wabiga shabeelle in ay magaalada aad ugu dhaw yihiin, oo ay u jiraan in yar.

Waxaa uu intaa ku daray in ay wadaan in ay biyaha ka moosaan magaaladda isla markaana dadka waxay u sheegeen in ay is dajiyaan.

Dhibaatadda fatahaadda ayaa mas'uulkaasi waxaa uu ku sheegay in ay ka dhasheen laba kanaal oo biyaha lagu leexin jiray, oo aan mudo dheer la dayac tirin.

Waxaa uu sheegay webiga Shabeele muddo soddon sano ah kanaalada ka baxa lama dayac tirin.