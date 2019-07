UK oo qaabilaysa qaxootiga Suuriya

Image caption Qaxootiga Suuriya

Dowladda UK ayaa sheegtay in ay dib u dejin gudaha dalkeeda ugu samayn doonto, dadka ugu taagta daran qaxootiga ku jira xeryaha Suuriya.

Ra’iisul wasaaraha UK, David Cameron, ayaa baarlamaanka dalkiisa u sheegay in uu si gaar ah caawinaad ugu fidinayo, dadka ay dhibaato kasoo gaartay tacadiyadda dhanka galmada ah.

Dowladda ayaa sheegtay in boqolaal qaxooti Suuriyaan ah dib u dejin loo samayn doono, balse tiro cayiman ma aysan sheegin.

Waddanka Jarmalka ayaa ogolaaday in uu aqbalo in ka badan 10,000 oo qaxooti Suuriyaan ah, halka Faransiiskana uu ogolaaday in uu dib u dejiyo siiyo 500 oo qaxooti Suuriyaan ah.

Xoghayaha arrimaha gudaha ee UK Theresa May, ayaa u sheegtay xubnaha baarlamaanka UK, in ujeedadda dowladda ay tahay in colaadda Suuriya lagu dhameeyo qaab siyaasadeed, si shacabka ay guryahooda dib ugu laabtaan.

BBC ayaa ogaatay in qaxootigaasi la siin doono dal ku gal kumeel gaar ah, oo ay UK ku joogi karaan muddo ka badan saddex sano.