Daawo lagu tijaabinayo Cudurka Ebola

Cudurka Ebola

Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa qabanaya wadahadalo deg deg ah oo looga doodayo sidii loola tacaalilahaa cudurka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Africa.

Ninka daahfuray Virus-ka cudurka, Professor Peter Piot, ayaa BBC-da u sheegay in xaaladdu ba'an tahay, lana doonayo in si baahsan loo isticmaalo daawada tijaabada ah.

Labo American ah oo qandaraas ku qaatay Ebolaha Liberia ayaa la soo sheegayaa inay horumar ka gaareen kaddib markii la siiyay daawada tijaabada.

Kulanka WHO ayaa lagu eegayaa in lagu dhawaaqo xaalad caafimaad oo deg deg ah oo dunida oo dhan taas oo ku lug lahaan doonta in xanibaado xagga safarka ah lagu soo rogo dalalka uu saameeyay cudurka.