Al-shabaab oo xaqiijiysay weerarka lagu qaaday Godane

Lahaanshaha sawirka . Image caption Shabaab ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay laga qabsaday magaalooyin hor leh

Mareykanka ayaa xaqiijyay weerar ay la eegteen kooxda Al-shabaab inuu ka dhacay Soomaaliya.

Saraakiisha Mareykanka, ayaa tilmaamay inay weli baarayaan in dhibaatada uu weerarku gaystay.

Saraakiisha, ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan in Axmed Cabdi Godane uu ku dhintay weerarka iyo in kale, balse xubnaha kooxda ayaa cadeeyay in mid ka mid ah baabuurtooda subixii tallaadada gantaal lagu dhuftay.

Kol hore, Wasaaradda difaaca Maraykanka, ayaa sheegtay inay weerar ku qaadeen ururka Al-Shabaab oo haatan ay qiimeynayaan khasaaraha uu gaystay.

Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadi Maxamad Nuur ayaa sheegay in weerarka bartilmaameedsaday qaar ka mid hoggaamiyayaasha Al-Shabaab.

Waxaa uu sheegay in weerarka kaddib ay Al-Shabaab "dileen amaba xireen" dadkii telefoonnada gacanta haystay ee aaggaasi ku sugnaa.

Ilaa haatan wax war ah kama soo bixin ururka Al-Shabaab.