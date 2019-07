Duqeyn lala eegtay hoggaanka Daacish

Image caption Dagaalyahan ka tirsan ururka Daacish

Miletariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradaha xulafada ay bartilmaameedsadeen kulan ay lahaayeen hoggaamiyayaasha ururka Daacish, oo ku shirayay meel u dhow magaalada Mosul ee dalka Ciraaq.

War kasoo baxay ciidammada ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyay gawaari dagaal oo uu ururka Daacish leeyahay.

Sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa sheegay in kolonyo gawaari ah, oo la rumeysan yahay in ay saarnaayeen madaxda ururka Daacish lagu bartilmaameedsaday dhowr duqeyn dhanka cirka ah.

Sarkaalkan ayaa intaa ku daray in aanay suuragal ahayn in la xaqiijiyo in hoggaamiyaha Daacishi, Abu Bakr Al-Baqdadi oo ka mid ah madaxda meesha ku shireysay.

Faahfaahin dheeraad ah lagama bixin duqeymahaasi, balse Mareykanka ayaa sheegaya in weerarka uu muujinayo sida duulaanka cirka ah ee uu hormuudka ka yahay uu u xakameeyay awoodda socdaal iyo tan xiriirka talis ee ururka Daacish.

Goor sii horreysayna, dowladda Ciraaq ayaa soo dhoweysay go'aanka uu madaxweyne Obama qaatay ee ah in 1,500 oo ciidan dheeraad ah uu u diro Ciraaq, si ay u xoojiyaan dagaalka ka dhanka ah ururka Daacish.