Kenya: xukunka niman kufsaday gabar

Lahaanshaha sawirka AP Image caption Dadka u banaanbaxaya cadaalada.

Kooxaha u dooda xuquuqda dalka Kenya ayaa soo dhaweeyay xariga shan iyo tobanka sano ee lagu xukumay niman xoogay gabar iskuul dhigata.

Maxkamad ku taalla Busia ee galbeedka Kenya, ayaa dhagaysatay dacwada inay nimanka xoogeen gabadha, kadibna ku tuureen musqul.

Gabadha ayaa badbaaday. In kabadan milyan qof ayaa codsaday in cadaalad la sameeyo, kadib markii la sheegay in boliiska ay nimanka ku xukumeen inay jaraan caws.

Dadka u dooda xaquuqda bini'aadanka ayaa soo dhaweeyay xukunka, laakiin sheegay inay qaadatay laba sano ayaa muujinaysa cadaalad darida.