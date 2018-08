Weerarkii Rai'sal wasaaraha Serbia oo la cambaareeyay

Lahaanshaha sawirka AFP

Madaxwaynaha Bosnia ayaa cambaareeyay weerarkii lagu qaaday Rai'sal wasaaraha Serbia Aleksandar Vucic.

Weerar kaasi waxa uu ka dhacay goob ay ka socotay xusk loo samaynayay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii Srebrenica.

Waxaa la shegay in Vucic uu u booqday magaaladaasi si uu dib u heshiisiin u sameeyo, isaga oo ixtiraamna muujinayay.

Rai'sal wasaare Vucic waxaa lagu qasbay in uu isaga cararo munaasabadda kaddib markii lagu oriyay lana arbushay kaddibna dhagaxaan lagu tuuray.

Ilaa 8000 oo muslimiin ah ayaa lagu dilay xasuuqa Srebrenica intii uu socday dagaalkii Bosnia.

Weerarka kaddib isaga oo ka hadlaya magaalada Belgrade, Vucic waxa uu sheegay in uu ka jajabay awkiyaalihiisii balse aysan dhibaato kale soo gaarin.

Wuxuu sheegay in dadka weerarka gaystay ay isasii abaabuleen, balse wuxuu ku adkaystay in uu sii wadi doono siyaasaddiisa dib u hagaajinta calaaqaadka.

Wuxuu sheegay in uu ka xunyahay in dadka qaar aysan fahamsanayn sida ay uga go'antahay in uu saaxiibnimo dhex dhigo Serbiyiinta iyo Bosniyaanka.