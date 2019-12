Jilaaga Hindiga ah ee Saciid Jaffrey oo geeriyooday

Image caption Saciid Jaffrey, wuxuu jilay aflaan badan

Actorka u dhashay dalka Hindiya, Saciid Jaffrey oo 86 sano jir ahaa ayaa dhintay. Xirfaddiisa jilliinka waxa uu waday inkabadan nus qarni, waxa uuna ka qeybgalay jilliinka filimaan hindi ah iyo kuwa caalami ah.

Saciid Jaffrey oo ku dhashay dalka Hindiya, waxna ku bartay dalka mareykanka oo uu deeq waxbarasho ka helay ayaa ka mid noqday mid ka mid ah jilaayaasha caalamka loogu hor aqoonsaday ee kazoo jeeda Hindiya.

Aflaantiisa ugu wanaagsan ee Hindiga ah waxaa ka mid ah Chess Players, Henna iyo Masoom.

Laakiin taageerayaashiisa caalamka waxa ay ku yaqaanaan doorkiisii wanaagsanaa ee uu ku lahaa filimada “A Passage to India” iyo Gandhi.

Sidoo kale waxa uu filim can ah la sameeyay jilaayaasha caanka ah ee Michael Caine iyo Sean Conner, filimkaas oo lagu magacaabo “The Man Who Would Be King”.

Mr Jaffrey waxa uu sidoo kale ahaa nin aad loo jecel yahay oo ka muuqday masraxyada jilista qosolka iyo gaadi ka ciyaarka.

Laba xaas ayuu guursaday, mid ka mid ahna waxa ay ahayd atariishadii caanka ahayd ee Madhur.

Ra’iisul wasaaraha Hindiya, Narendra Modi, waxa uu sheegay inay xasuusan doonaan jilaagana kartidii uu lahaa. Fikradda uu ka tagayna ay sii socondoonto.