WHO oo ka shiraysa cudurka Zika

Lahaanshaha sawirka Reuters

Hayadda caafimaadka addunka ee WHO ayaa ku dhawaacday in Zika virus iyo saamaynta ay ku leedahay carruurta dhasha ay tahay arrin caafimaad bulsho oo deg deg ah.

Waxay sheegtay in loo baahan yahay in caalamka iska kaashado sidii looga hoprtagi lahaa cudurka.

Todobaadkii hore, ayaa WHO waxay ka digtay fayraska ka dhasha kaneecada, oo lala xiriirinayo dhalashada ilmaha oo madaxoodu yar yahay ee dalka Brazil, kaasoo si xowli ah u faafaya, iyadoo ilaa afar milyan ay kays laga filayo sanadkan qaaradda Maraykanka.

Madaxwaynaha Brazil, Dilma Rousseff, ayaa soo saartay wareegto ay ku amrayso maamuladda in ay gali karaan dhismayaasha loo arko in ay yihiin goobo ay keneecadu ku farcanto.

In masiibo caalami ah lagu dhawaaqo waxay ka caawin kartaa WHO in ay qaaddo tallaabo ay waxqabadkeeda meel isugu gayso, isla markaana ay ku dadajin karto in si deg deg ah loo soo saaro tallaalka cudurka.