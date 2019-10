AMISOM iyo Alshabaab oo isku haysta Marka

Lahaanshaha sawirka AFP Image caption AMISOM waxa ay beeninayaan in magaalada laga qabsaday

Magaalada Marka ee gobolka Shabellada Hoose ayaa la sheegayaa in weli gacanta ay ku hayaan xarakada Alshabaab.

Shalay waxaa mar la wareegay magaalada ciidamada dowladda, hadana galabkii waxaa markale dib u qabsaday Alshabaab.

Qof magaalada deggan ayaa waxa uu BBC-da u sheegay inay kooxda Alshabaab ay magaalada ku arkayaan.

Laakiin, Warsaxaafedeed kasoo baxay xafiiska AMISOM ee Muqdisho ayaa lagu beeninayaa in ciidamadooda ay ka bexeen Marka.

Wakiilka AU ee Soomaaliya, Ambassador Francisco Madeira ayaa sheegay in uu been yahay warka sheegaya in AMISOM ay Marka ka baxday.

ciidamada waxaay sameynayaan dib u habeynta xarumahooda oo ahaa meelo dadka ay ku badanayaan ayna u bexeen dhanka Marka Ayub, halkaas oo hal kilomitir u jirta xaruntoodii hore. Ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

Waxaana intaa AMISOM ay raacisay in go'aankan uu yahay tictikada ciidamada. Waxaana qeyb ku lahaa walaaca AMISOM ee badqabka dadka Rayidka ah ee Marka, haddii uu dhaco weerar.