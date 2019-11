Liibiya oo qabatay doomo siday 850 muhaajiriin ah

Lahaanshaha sawirka Reuters Image caption Sawir hore oo tahriibeyaal ah

Afhayeen u hadlay dawladda Liibiya ayaa sheegay in ay qabteen todobo doomood oo siday dad ka kala yimid dalal badan oo Afrikaan ah, kuwaas oo ay ku jiraan 79 haween ah oo 11 ka mid ah ay uur leeyihiin.

Doomahaas waxaa laga qabtay meel u dhaw Sabratha oo galbeedka ka xigta magaalada caasimadda ah ee Tripoli.

In kabadan soddon kun oo muhaajiriin ah ayaa Liibiya ka gudbay oo Talyaaniga gaaray sanadkan oo kali ah.

Arrintanina waxay imaanaysaa iyada magaalada Istanbul uu ka furmayo shirkii koobaad ee caalamku uu uga arrinsanayo arrimaha banii-aadminimada ee Qaramada Midoobay ay soo qaban qaabisay.

Hogaamiyeyaal dalal, hay’addaha gargaarka iyo kuwo kale ayaa ka arrinsan doona jawaab celinta maaliyadeed ee arrintan iyo sida ugu wanaagsan ee loo gargaari karo ku baahida wayn qaba.

Qaramada Midoobay waxay sheegtay in 15 bilyan oo doolar ay ka hoosayso kharashaadka gargaarka ee sanadkii loo baahan yahay, lacagiha iyo deeqda la helana aysan soo dhaafin arrimaha aasaasiga ah.

Si kastaba ha ahaatee hay’dda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa diiday in ay ka qayb gassho shirkaas, waxayna ku doodayaan in aan dawladdaha culays lagu saarin in ay jabiyaan xeerarka xuquuqda aadanaha isla markaasna aysan ka soo bixi doonin balanqaadyo cusub.