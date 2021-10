πŸ‡ΏπŸ‡Ό 0-1 πŸ‡¬πŸ‡­

πŸ‡³πŸ‡¦ 1-3 πŸ‡ΈπŸ‡³

πŸ‡©πŸ‡° 1-0 πŸ‡¦πŸ‡Ή



A good day for our international Eagles 🌍#CPFC pic.twitter.com/YNhpoJQvqr — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 12, 2021

End of twitter post

The BBC is not responsible for the content of external sites.