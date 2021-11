The London Sport Show x The Chronicles of a Gooner 🎙️🔴⚽️@HarrySymeou & @soccerdiva are alongside @1AaronPaul talking all things #Arsenal from 7-8pm on @BBCRadioLondon 📻



Get involved...



📞 0800 731 2000

📲 81333 - start your msg with 'LONDON'

📲 WhatsApp - 08000 321 333