🗣️ "Might get into badminton or something..." 😂



Join the post-derby debrief with @Radio_Gaz & @Natalie_Pike_ on #TalkingBalls ⚽️ 🔵🔴



Listen on 📲 https://t.co/KS0e8NioRu



(@BBCRMsport | #MUFC | #ManCity) pic.twitter.com/D5mNprpJw7