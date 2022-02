🇧🇷Grande jogo. Feliz pelo meu primeiro jogo na Premier League com uma vitória. Obrigado aos fãs por todo o suporte. Grande atmosfera!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Big game today! I’m happy for the winning in my first game in @premierleague . Thanks to all the fans for the support. Great atmosphere! 🖤🤍 pic.twitter.com/YJBD3o2dV7