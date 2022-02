Norwich v Manchester City - confirmed team news

Norwich City make two changes from the side that drew with Crystal Palace in the week.

Billy Gilmour and Josh Sargent come in for Adam Idah and Przemyslaw Placheta.

Norwich starting XI: Gunn; Williams, Gibson, Hanley, Aarons; Gilmour, Lees-Melou, McLean, Rashica; Pukkio, Sargent.

Subs: McGovern, Byram Zimmermann, Dowell, Placheta, Normann, Tzolis, Rowe, Giannouilis