Leicester boss Brendan Rodgers makes four changes to the side that lost at Wolves on Sunday, but still names a strong team despite holding a 4-1 advantage.

Jannik Vestergaard, Harvey Barnes, James Maddison and Kelechi Iheanacho come in for Ricardo Pereira, Caglar Soyuncu, Kiernan Dewsbury-Hall and Patson Daka.

Leicester XI: Schmeichel, Thomas, Amartey, Vestergaard, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Maddison, Barnes, Iheanacho, Lookman.