Brentford v Southampton - confirmed team news

Southampton make four changes from the side beaten at home by Crystal Palace last weekend.

Adam Armstrong, Stuart Armstrong, Armando Broja and Ibrahima Diallo come into the side.

Oriol Romeu, Che Adams, Shane Long and Nathan Tella drop to the bench.

Southampton XI: Forster, Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud, Redmond, Diallo, Ward-Prowse, S Armstrong, A Armstrong, Broja.

Subs: McCarthy, Lyanco, Romeu, Long, Adams, Tella, Elyounoussi, Valery, Dibling.