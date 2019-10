Live UK Snooker

Live coverage of the UK Snooker Championship from the Barbican Centre in York.

Saturday 1 December

11:00 GMT

John Higgins (Sco) v Michael Holt (Eng)

Barry Hawkins (Eng) v Liang Wenbo (Chn)

14:00 GMT

Stephen Maguire (Sco) v Feargal O'Brien (Ire)

Ding Junhui (Chn) v Ryan Day (Wal)

19:00 GMT

Graeme Dott (Sco) v Martin Gould (Eng)

Mark Selby (Eng) v Michael White (Wal)

Sunday 2 December

11:00 GMT

Shaun Murphy (Eng) v Robert Milkins (Eng)

Mark Davis (Eng) v Cao Yupeng (Chn)

14:00 GMT

Judd Trump (Eng) v Mark Joyce (Eng)

Ali Carter (Eng) v Steve Davis (Eng)

19:00 GMT

Stuart Bingham (Eng) v Jack Lisowski (Eng)

Mark Allen (NI) v Marco Fu (HK)

Monday 3 December

13:00 GMT

Matthew Stevens (Wal) v Dominic Dale (Eng)

Neil Robertson (Aus) v Tom Ford (Eng)

19:00 GMT

Mark Williams (Wal) v Mark King (Eng)

Ricky Walden (Eng) v Luca Brecel (Bel)

Tuesday 4 December

13:00 GMT

Trump/Joyce v Carter/S Davis

Stevens/Dale v Allen/Fu

19:00 GMT

Bingham/Lisowski v Maguire/O'Brien

Dott/Gould v Murphy/Milkins

Wednesday 5 December

13:00 GMT

Ding/Day v Selby/White

Williams/King v Walden/Brecel

19:00 GMT

Higgins/Holt v M Davis/Cao

Robertson/Ford v Hawkins/Wenbo

Thursday 6 December

Friday 7 December and Saturday 8 December

