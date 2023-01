Judo: Men's -73kg results

Last updated on .From the section Commonwealth Games

Gold Medal

Name Country Name Country Danny Williams Eng bt Adrian Leat NZ

Bronze Medal's

Name Country Name Country Jake Bensted Aus bt Patrick Dawson Sco Jaques van Zyl SA bt Eoin Fleming NI

Semi-finals

Name Country Name Country Adrian Leat NZ bt Jacques van Zyl SA Danny Williams Eng bt Jake Bensted Aus

Repechage

Name Country Name Country Patrick Dawson Sco bt Emmanuel Nartey Gha Eoin Fleming NI bt James Ganzo Ken

Quarter-finals

Name Country Name Country Jacques van Zyl SA bt Patrick Dawson Sco Adrian Leat NZ bt Emmanuel Nartey Gha Jake Bensted Aus bt James Ganzo Ken Danny Williams Eng bt Eoin Fleming NI

Round of 16

Name Country Name Country Jacques van Zyl SA bt Kinsley Vui Png Patrick Dawson Sco bt Jan Gosiewksi Eng Emmanuel Nartey Gha bt Edson Madeira Moz Adrian Leat NZ bt M Sleiman Mbarkouk Tan Jake Bensted Aus bt C Repiyallage Sri James Ganzo Ken bt Ashaan Nelson Png Danny Williams Eng bt Arnie Dickens Aus Eoin Fleming NI bt Jeanne Naddy Sey

Round of 32

Name Country Name Country Kinsley Vui Png bt Isaac Kinyanjui Ken C Repiyallage Sri bt M Rouvoune Van Jan Gosiewski Eng bt Caoimhin Thompson NI Ashaan Nelson Png bt Kyle Maxwell Bar Patrick Dawson Sco bt Joseph Hell Bapou Cmr Danny Williams Eng bt Connor Ireland Wal Edson Madeira Moz bt Balvinder Singh Ind Jeanne Naddy Sey bt GL Chilipweli Tan Adrian Leat NZ bt Curtis Dodge Wal