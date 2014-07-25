Judo: Men's -73kg results

Gold Medal
|Danny Williams
|Eng
|bt
|Adrian Leat
|NZ
Bronze Medal's
|Jake Bensted
|Aus
|bt
|Patrick Dawson
|Sco
|Jaques van Zyl
|SA
|bt
|Eoin Fleming
|NI
Semi-finals
|Adrian Leat
|NZ
|bt
|Jacques van Zyl
|SA
|Danny Williams
|Eng
|bt
|Jake Bensted
|Aus
Repechage
|Patrick Dawson
|Sco
|bt
|Emmanuel Nartey
|Gha
|Eoin Fleming
|NI
|bt
|James Ganzo
|Ken
Quarter-finals
|Jacques van Zyl
|SA
|bt
|Patrick Dawson
|Sco
|Adrian Leat
|NZ
|bt
|Emmanuel Nartey
|Gha
|Jake Bensted
|Aus
|bt
|James Ganzo
|Ken
|Danny Williams
|Eng
|bt
|Eoin Fleming
|NI
Round of 16
|Jacques van Zyl
|SA
|bt
|Kinsley Vui
|Png
|Patrick Dawson
|Sco
|bt
|Jan Gosiewksi
|Eng
|Emmanuel Nartey
|Gha
|bt
|Edson Madeira
|Moz
|Adrian Leat
|NZ
|bt
|M Sleiman Mbarkouk
|Tan
|Jake Bensted
|Aus
|bt
|C Repiyallage
|Sri
|James Ganzo
|Ken
|bt
|Ashaan Nelson
|Png
|Danny Williams
|Eng
|bt
|Arnie Dickens
|Aus
|Eoin Fleming
|NI
|bt
|Jeanne Naddy
|Sey
Round of 32
|Kinsley Vui
|Png
|bt
|Isaac Kinyanjui
|Ken
|C Repiyallage
|Sri
|bt
|M Rouvoune
|Van
|Jan Gosiewski
|Eng
|bt
|Caoimhin Thompson
|NI
|Ashaan Nelson
|Png
|bt
|Kyle Maxwell
|Bar
|Patrick Dawson
|Sco
|bt
|Joseph Hell Bapou
|Cmr
|Danny Williams
|Eng
|bt
|Connor Ireland
|Wal
|Edson Madeira
|Moz
|bt
|Balvinder Singh
|Ind
|Jeanne Naddy
|Sey
|bt
|GL Chilipweli
|Tan
|Adrian Leat
|NZ
|bt
|Curtis Dodge
|Wal
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