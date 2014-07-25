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Judo: Men's -73kg results

Last updated on .From the section Commonwealth Games

Gold Medal

NameCountryNameCountry
Danny WilliamsEngbtAdrian LeatNZ

Bronze Medal's

NameCountryNameCountry
Jake BenstedAusbtPatrick DawsonSco
Jaques van ZylSAbtEoin Fleming NI

Semi-finals

NameCountryNameCountry
Adrian LeatNZbtJacques van ZylSA
Danny WilliamsEngbtJake BenstedAus

Repechage

NameCountryNameCountry
Patrick DawsonScobtEmmanuel NarteyGha
Eoin FlemingNIbtJames GanzoKen

Quarter-finals

NameCountryNameCountry
Jacques van ZylSAbtPatrick DawsonSco
Adrian LeatNZbtEmmanuel NarteyGha
Jake BenstedAusbtJames GanzoKen
Danny WilliamsEngbtEoin FlemingNI

Round of 16

NameCountryNameCountry
Jacques van ZylSAbtKinsley VuiPng
Patrick DawsonScobtJan GosiewksiEng
Emmanuel NarteyGhabtEdson MadeiraMoz
Adrian LeatNZbtM Sleiman MbarkoukTan
Jake BenstedAusbtC RepiyallageSri
James GanzoKenbtAshaan NelsonPng
Danny WilliamsEngbtArnie DickensAus
Eoin FlemingNIbtJeanne NaddySey

Round of 32

NameCountryNameCountry
Kinsley Vui PngbtIsaac Kinyanjui Ken
C RepiyallageSribtM RouvouneVan
Jan Gosiewski EngbtCaoimhin ThompsonNI
Ashaan NelsonPngbtKyle MaxwellBar
Patrick DawsonScobtJoseph Hell Bapou Cmr
Danny WilliamsEngbtConnor Ireland Wal
Edson MadeiraMozbtBalvinder Singh Ind
Jeanne NaddySeybtGL ChilipweliTan
Adrian LeatNZbtCurtis DodgeWal

Click hereexternal-link for detailed results from the official Glasgow 2014 website

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