Shooting: Women's 25m pistol results

Gold medal Match

Rank Name Country Final Score 1 Rahi Sarnobat Ind 8 2 Anisa Sayyed Ind 2

Bronze medal Match

Rank Name Country Final Score 1 Lalita Yauhleuskaya Aus 10 2 Alia Sazana Azahari Mas 8

Semi-finals

Rank Name Country Final Score 1 Rahi Sarnobat Ind 16 Q 2 Anisa Sayyed Ind 14 Q 3 Alia Sazana Azahari Mas 13 Q 4 Lalita Yauhleuskaya Aus 13 Q 5 Shun Xie Teo Sin 13 6 Hayley Chapman Aus 12 7 Bibiana Ng Pei Chin Mas 11 8 Geraldine Buckley Eng 8

Q = Qualified

Qualifying

Rank Name Country Score 1 Score 2 Score 3 Score 1 Score 2 Score 3 Score 1 Shun Xie Teo Sin 95 99 99 95 98 96 582 2 Lalita Yauhleuskaya Aus 95 97 92 97 99 98 578 3 Alia Sazana Azahari Mas 94 91 97 98 100 97 577 4 Rahi Sarnobat Ind 93 97 92 97 98 98 575 5 Bibiana Ng Pei Chin Mas 92 97 94 95 95 96 569 6 Geraldine Buckley Eng 92 96 94 93 97 97 569 7 Anisa Sayyed Ind 96 93 97 95 91 96 568 8 Hayley Chapman Aus 91 95 95 96 96 94 567 9 Aminath Adheela Mdv 92 90 94 93 97 97 563 10 Victoria Mullin Eng 96 91 96 94 91 94 562 11 Ruwini Abeymanna Sri 93 93 94 93 94 93 560 12 Tazeem Akhtar Abbasi Pkn 93 91 91 95 93 95 558 13 Dorothy Ludwig Can 96 93 91 94 90 91 555 14 Ling Chiao Nicole Tan Sin 93 94 96 97 78 96 554 15 Nicola Holmes Jey 96 94 94 88 89 90 551 16 Coral Kennerley Wal 91 91 96 88 86 94 546 17 Lynda Kiejko Can 91 92 90 93 86 93 545 18 Tara Laine Ggy 90 91 86 89 93 89 538 19 Nikki Trebert Ggy 90 91 90 89 89 87 536 20 Amali Kulathunge Sri 86 94 85 82 95 92 534 21 Riusha Mohamed Mdv 88 84 90 82 90 91 525 22 Shawnee Bourner Wal 89 61 95 90 88 96 519 23 Caroline Brownlie Sco 82 90 90 73 87 91 513 24 Jacqui Grundy Nfk 87 86 86 88 82 81 510 25 Denise Reeves Nfk 85 86 86 79 80 77 493 DNS Nora Ekpenyong Ngr DNS Ada Ikevude Ngr

DNS = Did not start