Athletics: Women's 400m results

Last updated on .From the section Commonwealth Games

Final

Rank Name Country Time 1 Stephanie McPherson Jam 50.67 2 Novlene Williams-Mills Jam 50.86 3 Christine Day Jam 51.09 4 Amantle Montsho Bot 51.10 5 Folashade Abugan Ngr 52.33 6 Kineke Alexander Svg 52.78 7 Shaunae Miller Bah 53.08 8 Kelly Massey Eng 53.08

Semi-final 1

Rank Name Country Time 1 Stephanie McPherson Jam 50.69 Q 2 Kelly Massey Eng 52.19 Q / PB 3 Omolara Omotosho Ngr 52.34 4 C. Rasnayaka Mudiyanselage Sri 52.67 5 Poovamma Machettira Ind 52.88 6 Kabange Mupopo Zam 53.09 7 Audrey Jean-Baptiste Can 53.61 8 Ashley Kelly Ivb 54.35

Semi-final 2

Rank Name Country Time 1 Christine Day Jam 51.02 Q 2 Shaunae Miller Bah 51.58 Q 3 Folashade Abugan Ngr 51.71 4 Kineke Alexander Svg 52.12 5 Shana Cox Eng 52.57 6 Morgan Mitchell Aus 53.37 7 Shawna Fermin Tri 53.83 8 Kanika Beckles Grn 55.18

Semi-final 3

Rank Name Country Time 1 Novlene Williams-Mills Jam 50.73 Q 2 Amantle Montsho Bot 50.96 Q 3 Margaret Adeoye Eng 52.48 4 Anneliese Rubie Aus 52.55 5 Maureen Jelagat Maiyo Ken 52.97 6 Regina George Ngr 53.48 7 Leni Shida Uga 54.30 8 Domonique Williams Tri 54.63

Heat 1

Rank Name Country Time 1 C. Rasnayaka Mudiyanselage Sri 53.75 Q 2 Regina George Ngr 53.92 Q 3 Poovamma Machettira Ind 54.01 Q 4 Wendy Dorr Can 55.33 5 Betty Burua Png 55.48 SB 6 Samantha Edwards Ant 55.57 7 Rhodah Njobvu Zam 57.47 8 Emilly Nanziri Uga 59.02

Heat 2

Rank Name Country Time 1 Christine Day Jam 52.25 Q 2 Shaunae Miller Bah 52.34 Q 3 Kelly Massey Eng 52.34 Q 4 Anneliese Rubie Aus 52.86 5 Shawna Fermin Tri 54.10 SB 6 Jacinter Shikanda Ken 54.81 7 Shirley Vunatup Png 1:00.10

Heat 3

Rank Name Country Time 1 Kineke Alexander Svg 52.98 Q 2 Kabange Mupopo Zam 53.18 Q 3 Maureen Jelagat Maiyo Ken 53.21 Q 4 Ashley Kelly Ivb 54.26 5 Vivian Mills Gha 55.19 6 Phumlile Ndzinisa Swz 56.38 7 Mariatu Suma Sle 57.15 8 Halimah Nakaayi Uga 57.51

Heat 4

Rank Name Country Time 1 Stephanie McPherson Jam 52.25 Q 2 Omolara Omotosho Ngr 53.02 Q 3 Domonique Williams Tri 54.43 Q 4 Kanika Beckles Grn 54.67 5 Shawkia Iddrisu Gha 55.74 6 Harriet Pryke IOM 56.15 7 Donna Koniel Png 58.40

Heat 5

Rank Name Country Time 1 Amantle Montsho Bot 51.88 Q 2 Folashade Abugan Ngr 52.84 Q 3 Shana Cox Eng 53.00 Q / SB 4 Audrey Jean-Baptiste Can 54.15 q 5 Lanece Clarke Bah 55.24 Rebecca Ansumana Sle DQ Afia Charles Ant DQ

Heat 6

Rank Name Country Time 1 Novlene Williams-Mills Jam 52.39 Q 2 Margaret Adeoye Eng 53.98 Q 3 Morgan Mitchell Aus 54.28 Q 4 Leni Shida Uga 54.77 q 5 Catherine Eke Sle 54.80 6 Romona Modeste Tri 55.16 7 Aurelie Alcindor Mri 57.39

Q = Qualified by place

q = Qualified by time

DQ = Disqualified

PB = Best performance of the athlete ever

SB = Best performance of the athlete this season