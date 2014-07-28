Athletics: Men's 100m T37 results

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Final

RankNameCountryTime
1Fanie van der MerweSA11.65
2Charl du ToitSA11.89
3Rhys JonesWal12.04
4Anrea Ave DalleSA12.39
5Jason MacleanSco12.93
6Sean RobertsAus13.10
7Daniel HookerEng13.15
8Elias LarryPng13.42

Qualifying

RankNameCountryTime
1Fanie Van Der MerweSA11.75Q
2Charl Du ToitSA12.02Q
3Rhys JonesWal12.10Q
4Anrea Ave DalleSA12.61Q
5Jason MacleanSco12.96Q
6Sean RobertsAus12.99Q
7Daniel HookerEng13.09q
8Elias LarryPng13.34q
9Jonathan SumKen13.39
10Lewis ClowSco13.41
11Andy LabrosseSey18.76
12Jean-Paul JulietteSey24.03

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