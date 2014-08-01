Women's 1m Springboard Preliminary Results

Final

RankNameCountryDive 1Dive 2Dive 3Dive 4Dive 5Total
1Jennifer AbelCan57.6054.0555.9061.2058.50287.25
2Madison KeeneyAus46.0057.0069.7542.0067.20281.95
3Esther QinAus54.0058.5042.5561.2062.40278.65
4Georgia SheehanAus55.2051.6058.5053.3060.00278.60
5Grace ReidSco54.0054.6058.5054.0048.30269.40
6Pamela WareCan57.6054.6029.9067.5055.50265.10
7Hannah StarlingEng50.6058.5051.7552.8050.40264.05
8Cheong Jun HoongMas57.6044.2046.0057.6054.60260.00
9Rebecca GallantreeEng57.6041.4051.0054.6054.60259.20
10Alicia BlaggEng50.4033.6059.8055.2058.50257.50
11Emma FriesenCan54.0054.6039.1049.2052.50249.40
12Traisy Vivien TukietMas54.0046.8041.4027.3036.25205.75

Preliminary Round

RankNameCountryDive 1Dive 2Dive 3Dive 4Dive 5TotalResult
1Esther QinAus55.2054.6055.2060.0058.50283.50Q
2Pamela WareCan50.4054.6041.4070.5061.50278.40Q
3Maddison KeeneyAus55.2063.0034.1052.5070.40275.20Q
4Cheong Jun HoongMas52.8054.6048.3051.6058.50265.80Q
5Jennifer AbelCan54.0048.3058.5050.4053.30264.50Q
6Rebecca GallantreeEng50.4044.8558.5054.6052.00260.35Q
7Grace ReidSco50.4058.5045.5055.2048.30257.90Q
8Hannah StarlingEng44.0054.6050.6052.8050.40252.40Q
9Emma FriesenCan54.0054.6041.4048.0051.25249.25Q
10Georgia SheehanAus51.7550.4041.6054.6050.40248.75Q
11Alicia BlaggEng54.0033.6057.2040.2552.00237.05Q
12Traisy Vivien TukietMas52.8050.7044.8540.9530.00219.30Q
13Maria ZarkaTga36.0028.7538.4046.8022.50172.45R

Q=Qualification: Top 12 qualify for the final

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