Commonwealth Games: Swimming - Men's 400m Freestyle results
From the section Commonwealth Games
Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|BOT
|James FREEMAN
|3:57.56
|2
|JEY
|Isaac DODDS
|4:01.50
|3
|BAH
|Luke-Kennedy THOMPSON
|4:04.90
|4
|TTO
|Graham Irvin CHATOOR
|4:05.50
|5
|GGY
|Samuel LOWE
|4:14.62
Heat 2
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|NIR
|Daniel WIFFEN
|3:47.43
|Q
|2
|AUS
|Mack HORTON
|3:47.54
|Q
|3
|ENG
|Luke Thomas TURLEY
|3:49.61
|Q
|4
|WAL
|Kieran BIRD
|3:50.30
|R
|5
|CAN
|Jeremy BAGSHAW
|3:52.62
|6
|SCO
|Stephen MILNE
|3:54.35
|7
|RSA
|Andrew ROSS
|3:58.44
|8
|COK
|Wesley Tikiariki ROBERTS
|4:00.62
Heat 3
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|AUS
|Elijah WINNINGTON
|3:48.32
|Q
|2
|AUS
|Sam SHORT
|3:48.46
|Q
|3
|RSA
|Matthew SATES
|3:49.69
|Q
|4
|MAS
|Hoe Yean KHIEW
|3:50.03
|Q
|5
|WAL
|Daniel JERVIS
|3:50.13
|Q
|6
|ENG
|Toby ROBINSON
|3:52.21
|R
|7
|CAN
|Eric Georges BROWN
|3:52.88
|8
|IND
|Kushagra RAWAT
|3:57.45
Q=QualifiedR=Repechage