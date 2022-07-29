Commonwealth Games: Squash - Men's Singles results
From the section Commonwealth Games
Round of 64
|Name
|Country
|Score
|Name
|Country
|K. Sultana
|MLT
|1-3
|N. Engerer
|MLT
|E. Evans
|WAL
|3-0
|L. Reich
|IVB
|M. Matanatabu
|FIJ
|2-3
|J. Kelly
|CAY
|M. Suari
|PNG
|0-3
|M. Kamal
|MAS
|E. Ayih
|GHA
|0-3
|C. Binnie
|JAM
|R. Dowling
|AUS
|3-0
|J. Doyle
|SVG
|R. Laksiri
|SRI
|3-1
|S. Wiltshire
|GUY
|K. Cumberbatch
|BAR
|0-3
|C. Yuen
|MAS
|S. Simpson
|BAR
|2-3
|S. Wakeel
|SRI
|D. Baillargeon
|CAN
|3-0
|C. Mc Quan
|TTO
|J. Jervis
|CAY
|3-0
|C. Anafo
|GHA
|0. Bailey
|SVG
|0-3
|P. Creed
|WAL
|T. Chileshe
|NZL
|v
|J. Snagg
|SVG
|M. Nimji
|KEN
|v
|R. Stewart
|SCO
|J. Morrison
|JAM
|v
|N. Iqbal
|PAK
|C. Navas
|GIB
|v
|J. Jervis
|CAY
|J. Khalil
|GUY
|v
|P. Kadoma
|UGA
|J. Chapman
|IVB
|v
|A. Singh
|IND
|F. Siaguru
|PNG
|v
|L. Chileshe
|NZL
|N. Sachvie
|CAN
|v
|K. Kalengo
|ZAM
|M. Kawooya
|UGA
|v
|M. Adela
|SEY