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Commonwealth Games: Swimming - Men's 100m Breaststroke results

From the section Commonwealth Games

Heat 1

RankCountryNameTimeQualified
1ZAMKumaren NAIDU1:11.79
2ZAMZach MOYO1:12.83
3MDVMubal Azzam IBRAHIM1:17.19
4AIAAlex LAKE1:19.00

Heat 2

1PNGRyan MASKELYNE1:03.31
2JAMKito CAMPBELL1:05.04
3FIJEpeli Herbert Jordan RABUA1:05.25
4GGYRonny HALLETT1:05.85
5MOZCaio Miguel Chaby LOBO1:05.92
6BANSukumar RAJBONASHI1:07.92
7SVGShane CADOGAN1:08.53
8SVGBryson GEORGE1:13.19

Heat 3

1AUSZac STUBBLETY-COOK1:00.18Q
2SCOArchie GOODBURN1:00.92Q
3SCOCraig BENSON1:01.14Q
4CANJames DERGOUSOFF1:01.79Q
5WALKyle BOOTH1:02.00Q
6ANTJadon WUILLIEZ1:02.38Q
7CYPPanayiotis PANARETOS1:02.83Q
8BARLuis Sebastian WEEKES1:04.96

Heat 4

1ENGJames WILBY1:00.62Q
2AUSJoshua YONG1:00.93Q
3SCORoss MURDOCH1:01.10Q
4NAMRonan WANTENAAR1:03.14R
5GGYCharlie-Joe HALLETT1:03.82
6JEYRobbie JONES1:04.06
7BAHIzaak BASTIAN1:04.07
8WALBradley NEWMAN1:04.12

Heat 5

1ENGAdam PEATY59.92Q
2AUSSam WILLIAMSON1:00.16Q
3RSABrenden G CRAWFORD1:01.11Q
4SGPMaximillian Wei ANG1:01.54Q
5ENGGreg BUTLER1:01.59Q
6RSAMichael HOULIE1:01.62Q
7BOTAdrian ROBINSON1:03.13R
8FIJTaichi VAKASAMA1:03.53

Q = Qualified

R = Reserve

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