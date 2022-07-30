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Commonwealth Games: Marathon - Women's Marathon

Last updated on .From the section Commonwealth Games

Final Result

RankCountryNameTime
1AUSSTENSON Jessica2:27:31
2KENMURIUKI Margaret Wangari2:28:00
3NAMJOHANNES Helali2:28:39
4AUSWELLINGS Eoise2:30:51
5AUSDIVER Sinead2:31:06
6TANMATANGA Failuna2:31:29
7NAMARMAS Alina2:33:30
8LESMAKATISI Mokulubete2:36:05
9WALEVANS Clara2:38:03
10UGACHEBET Linet Toroitich2:38:32
11ENGSCHWIENING Georgina2:40:09
12WALCOCKRAM Natasha2:40:18
13MRIMAUTHOOR Katie2:46:43
14IOMWEBSTER Sarah2:51:53
15SOLFIRISUA Sharon3:02:07
16TANSAKILU Jackline3:02:33

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