Commonwealth Games: Marathon - Women's Marathon
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Final Result
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|STENSON Jessica
|2:27:31
|2
|KEN
|MURIUKI Margaret Wangari
|2:28:00
|3
|NAM
|JOHANNES Helali
|2:28:39
|4
|AUS
|WELLINGS Eoise
|2:30:51
|5
|AUS
|DIVER Sinead
|2:31:06
|6
|TAN
|MATANGA Failuna
|2:31:29
|7
|NAM
|ARMAS Alina
|2:33:30
|8
|LES
|MAKATISI Mokulubete
|2:36:05
|9
|WAL
|EVANS Clara
|2:38:03
|10
|UGA
|CHEBET Linet Toroitich
|2:38:32
|11
|ENG
|SCHWIENING Georgina
|2:40:09
|12
|WAL
|COCKRAM Natasha
|2:40:18
|13
|MRI
|MAUTHOOR Katie
|2:46:43
|14
|IOM
|WEBSTER Sarah
|2:51:53
|15
|SOL
|FIRISUA Sharon
|3:02:07
|16
|TAN
|SAKILU Jackline
|3:02:33