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Commonwealth Games: Swimming - Men's 50m Breaststroke results

From the section Commonwealth Games

Heats

Heat 1

RankCountrynameTimeQualified
1AIAAlex LAKE35.72
2SLEMohamed KAMARA36.22
DSQSHNDuwaine YON

Heat 2

1FIJDavid YOUNG30.76
2UGATendo MUKALAZI30.79
3MRIGregory ANODIN31.18
4ZAMKumaren NAIDU31.31
5SVGBryson GEORGE32.08
6ZAMZach MOYO32.78
7MDVMubal Azzam IBRAHIM34.62

Heat 3

1BAHLuke-Kennedy THOMPSON29.30
2PNGRyan MASKELYNE29.53
3GGYRonny HALLETT29.58
4FIJEpeli Herbert Jordan RABUA29.60
5SVGShane CADOGAN29.89
6BANSukumar RAJBONASHI29.96
7MOZCaio Miguel Chaby LOBO30.53
DNSFIJTaichi VAKASAMA

Heat 4

1AUSGrayson BELL27.63Q
2ENGJames WILBY27.74Q
3CANJames DERGOUSOFF28.04Q
4WALKyle BOOTH28.30Q
5BAHIzaak BASTIAN28.74
6CYPMarkos IAKOVIDIS28.78
7JAMKito CAMPBELL28.87
8BARLuis Sebastian WEEKES29.40

Heat 5

1AUSSam WILLIAMSON27.20Q
2SCORoss MURDOCH27.58Q
3SCOArchie GOODBURN27.68Q
4RSABrenden G CRAWFORD27.77Q
5ENGGreg BUTLER27.80Q
6SGPMaximillian Wei ANG28.23Q
7ANTJadon WUILLIEZ28.44Q
8CYPPanayiotis PANARETOS28.46R

Heat 6

1RSAMichael HOULIE27.10Q
1ENGAdam PEATY27.10Q
3SCOCraig BENSON27.72Q
4AUSJoshua YONG27.96Q
5NAMRonan WANTENAAR28.27Q
6GGYCharlie-Joe HALLETT28.49R
7WALBradley NEWMAN28.71
8BOTAdrian ROBINSON28.96

Q=Qualified

R=Reserve

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