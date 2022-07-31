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Commonwealth Games: Swimming - Men's 100m Butterfly results

From the section Commonwealth Games

Heats

Heat 1

RankCountryNameTimeQualified
1GIBJohnpaul BALLOQUI57.98
2SWZSimanga DLAMINI1:04.99
3MDVMohamed Rihan SHIHAM1:05.12

Heat 2

1SEYAdam MONCHERRY57.22
2GUYPaul MAHAICA58.96
3TGAFinau OHUAFI59.45
4SAMKokoro FROST1:00.53
5RWAIsihaka ISIHAKA1:00.95
6MDVMohamed Aan HUSSAIN1:03.35

Heat 3

1JEYRobbie JONES56.83
2TANCollins SALIBOKO56.86
3GIBAidan CARROLL57.17
4GRNZackary GRESHAM57.80
5FIJTemafa YALIMAIWAI57.90
6ANTEthan STUBBS-GREEN57.99
7CAYJames Richard ALLISON59.21
DNSJAMKeanan DOLS

Heat 4

1JEYHarry SHALAMON54.89
2MOZMatthew LAWRENCE56.52
3BAHDavante CAREY56.58
4BANMd Mahamudun Nobi NAHID56.78
5IOMPeter ALLEN56.80
6GGYCharlie-Joe HALLETT56.83
7JAMSidrell WILLIAMS56.84
8JEYJack ALLAN57.10

Heat 5

1ENGJamie INGRAM52.17Q
2ENGJacob Thomas Taylor PETERS52.18Q
3AUSCody SIMPSON52.47Q
4CANFinlay KNOX52.97Q
5GHAAbeku JACKSON53.60Q
6TTOKael YORKE54.62
7TTOCadell LYONS54.63
8SEYMathieu BACHMANN57.55

Heat 6

1CANJoshua LIENDO EDWARDS51.36Q
2SGPTzen Wei TEONG52.58Q
3RSAMatthew SATES54.02Q
4SCOGregor SWINNEY54.05Q
5SCOEvan JONES54.06Q
6RSAAndrew ROSS54.26Q
7INDSajan PRAKASH54.36R
DNSAUSKyle CHALMERS

Heat 7

1AUSMatthew TEMPLE52.28Q
2ENGJames GUY52.49Q
3SGPZheng Wen QUAH52.63Q
4RSAChad le CLOS52.65Q
5WALLewis FRASER53.16Q
6MASBryan Xin Ren LEONG53.94Q
7SCOTom BEELEY54.15R
8WALTom CARSWELL54.60

Q=qualified

R=reserve

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