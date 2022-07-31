Commonwealth Games: Swimming - Men's 100m Butterfly results
From the section Commonwealth Games
Heats
Heat 1
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|GIB
|Johnpaul BALLOQUI
|57.98
|2
|SWZ
|Simanga DLAMINI
|1:04.99
|3
|MDV
|Mohamed Rihan SHIHAM
|1:05.12
Heat 2
|1
|SEY
|Adam MONCHERRY
|57.22
|2
|GUY
|Paul MAHAICA
|58.96
|3
|TGA
|Finau OHUAFI
|59.45
|4
|SAM
|Kokoro FROST
|1:00.53
|5
|RWA
|Isihaka ISIHAKA
|1:00.95
|6
|MDV
|Mohamed Aan HUSSAIN
|1:03.35
Heat 3
|1
|JEY
|Robbie JONES
|56.83
|2
|TAN
|Collins SALIBOKO
|56.86
|3
|GIB
|Aidan CARROLL
|57.17
|4
|GRN
|Zackary GRESHAM
|57.80
|5
|FIJ
|Temafa YALIMAIWAI
|57.90
|6
|ANT
|Ethan STUBBS-GREEN
|57.99
|7
|CAY
|James Richard ALLISON
|59.21
|DNS
|JAM
|Keanan DOLS
Heat 4
|1
|JEY
|Harry SHALAMON
|54.89
|2
|MOZ
|Matthew LAWRENCE
|56.52
|3
|BAH
|Davante CAREY
|56.58
|4
|BAN
|Md Mahamudun Nobi NAHID
|56.78
|5
|IOM
|Peter ALLEN
|56.80
|6
|GGY
|Charlie-Joe HALLETT
|56.83
|7
|JAM
|Sidrell WILLIAMS
|56.84
|8
|JEY
|Jack ALLAN
|57.10
Heat 5
|1
|ENG
|Jamie INGRAM
|52.17
|Q
|2
|ENG
|Jacob Thomas Taylor PETERS
|52.18
|Q
|3
|AUS
|Cody SIMPSON
|52.47
|Q
|4
|CAN
|Finlay KNOX
|52.97
|Q
|5
|GHA
|Abeku JACKSON
|53.60
|Q
|6
|TTO
|Kael YORKE
|54.62
|7
|TTO
|Cadell LYONS
|54.63
|8
|SEY
|Mathieu BACHMANN
|57.55
Heat 6
|1
|CAN
|Joshua LIENDO EDWARDS
|51.36
|Q
|2
|SGP
|Tzen Wei TEONG
|52.58
|Q
|3
|RSA
|Matthew SATES
|54.02
|Q
|4
|SCO
|Gregor SWINNEY
|54.05
|Q
|5
|SCO
|Evan JONES
|54.06
|Q
|6
|RSA
|Andrew ROSS
|54.26
|Q
|7
|IND
|Sajan PRAKASH
|54.36
|R
|DNS
|AUS
|Kyle CHALMERS
Heat 7
|1
|AUS
|Matthew TEMPLE
|52.28
|Q
|2
|ENG
|James GUY
|52.49
|Q
|3
|SGP
|Zheng Wen QUAH
|52.63
|Q
|4
|RSA
|Chad le CLOS
|52.65
|Q
|5
|WAL
|Lewis FRASER
|53.16
|Q
|6
|MAS
|Bryan Xin Ren LEONG
|53.94
|Q
|7
|SCO
|Tom BEELEY
|54.15
|R
|8
|WAL
|Tom CARSWELL
|54.60
Q=qualified
R=reserve