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Commonwealth Games: Athletics - Women's Para 100m (T37/38) results

From the section Commonwealth Games

First Round

RankCountryNameTime
1AUSRhiannon CLARKE13.08Q
2ENGAli SMITH13.14Q
3AUSElla PARDY13.26Q
4RSASheryl JAMES13.53q
5CANNatalie THIRSK14.03
6MRIAnais Anne Lise ANGELINE14.63
RankCountryNameTime
1ENGSophie HAHN12.80Q
2WALOlivia BREEN13.03Q
3ENGHetty BARTLETT13.38Q
4AUSIndiana COOPER13.77q
5NIREve WALSH DANN14.04
6RSALiezel GOUWS14.57

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