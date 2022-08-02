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Commonwealth Games: Athletics - Women's 100m results

From the section Commonwealth Games

First Round

RankCountryNameTime
1NGRNzubechi Grace NWOKOCHA10.99Q
2NZLZoe HOBBS11.09Q
3ENGAsha PHILIP11.27Q
4SCOAlisha REES11.36Q
5SGPVeronica Shanti PEREIRA11.48Q
6SWZBongiwe MAHLALELA12.05
7MDVAishath Himna HASSAN12.17
8TANWinifrida MAKENJIDQ
RankCountryNameTime
1JAMElaine THOMPSON-HERAH10.99Q
2ENGImani LANSIQUOT11.15Q
3KENMaximila IMALI11.30Q
4GAMWurrie NJADOE11.50
5SKNAmya CLARKE11.97
6BIZHilary GLADDEN12.72
7NRUWena GOBURE13.21
RankCountryNameTime
1ENGDaryll NEITA11.02Q
2AUSBree MASTERS11.41Q
3ANTJoella LLOYD11.42Q
4TTOKhalifa ST. FORT11.49
5KENMilicent NDORO11.76
6AIATri-Tania LOWE12.11
7BANSumaya DEWAN12.42
RankCountryNameTime
1NGRRosemary CHUKWUMA11.02Q
2BOTOarabile TSHOSA11.40Q
3GUYJasmine ABRAMS11.41Q
4WALHannah BRIER11.48
5PNGToea WISIL11.79
6MLTCarla SCICLUNA11.89
7MDVMariyam Alhaa HUSSAIN12.86
8PAKAneela GULZAR14.01
RankCountryNameTime
1TTOMichelle-Lee AHYE11.14Q
2BAHTynia GAITHER11.19Q
3NGRJoy Chinenye UDO GABRIEL11.43Q
4INDDutee CHAND11.55
5ZAMRhoda NJOBVU11.57
6MOZAncha Ernesto MANDLATE12.14
7SGPKugapriya D/O CHANDRAN12.34
RankCountryNameTime
1JAMNatalliah WHYTE11.31Q
2AUSNaa ANANG11.37Q
3UGAJacent NYAMAHUNGE11.53Q
4SLEHafsatu KAMARA11.80
5SGPBernice Yee Ling LIEW12.12
6MDVMariyam Ru Ya ALI12.80
RankCountryNameTime
1LCAJulien ALFRED11.24Q
2JAMRemona BURCHELL11.46Q
3BOTTsaone Bakani SEBELE11.52Q
4BAHDenisha CARTWRIGHT11.85
5SLEJenifer Fatmata BANGURA12.00
6VANChloe DAVID12.60
7TTOLeah BERTRANDDNS

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