Commonwealth Games: Cycling Road - Men's Individual Time Trial results
From the section Commonwealth Games
Result
|Rank
|Country
|Name
|Time
|1
|AUS
|Rohan DENNIS
|46:21.24
|2
|ENG
|Fred WRIGHT
|46:47.52
|3
|WAL
|Geraint THOMAS
|46:49.73
|4
|NZL
|Aaron GATE
|48:43.28
|5
|AUS
|Lucas PLAPP
|48:47.70
|6
|SCO
|John ARCHIBALD
|48:54.55
|7
|WAL
|Owain DOULL
|49:05.46
|8
|NRI
|Darren RAFFERTY
|49:10.80
|9
|NZL
|Tom SEXTON
|49:41.52
|10
|CYP
|Andreas MILTIADIS
|49:50.49
|11
|BER
|Kaden HOPKINS
|50:00.27
|12
|ENG
|Dan BIGHAM
|50:04.66
|13
|CAN
|Pier Andre COTE
|50:29.62
|14
|SCO
|Mark STEWART
|50:38.79
|15
|BER
|Conor WHITE
|50:52.19
|16
|IOM
|Tyler HANNAY
|51:02.83
|17
|RWA
|Moise MUGISHA
|51:56.70
|18
|RSA
|Gustav BASSON
|52:04.58
|19
|UGA
|Charles KAGIMU
|52:05.91
|20
|IOM
|Leon MAZZONE
|52:28.38
|21
|GGY
|Sam CULVERWELL
|52:36.52
|22
|SCO
|Finn CROCKETT
|52:42.37
|23
|GGY
|Sebastian TREMLETT
|52:58.23
|24
|CAN
|Michael FOLEY
|53:05.24
|25
|JEY
|Jack REBOURS
|53:21.99
|26
|BER
|Nicholas NARRAWAY
|53:34.82
|27
|RWA
|Byiza Renus UHIRIWE
|53:52.62
|28
|GIB
|Mark LETT
|53:56.84
|29
|JEY
|Dean ROBSON
|54:39.14
|30
|GIB
|Samuel O'SHEA
|54:59.17
|31
|GGY
|Marc COX
|55:02.35
|32
|NAM
|Dirk Jacobus COETZEE
|55:05.94
|33
|MRI
|Christopher ROUGIER LAGANE
|55:09.46
|34
|MRI
|Alexandre MAYER
|55:10.80
|35
|AIA
|Hasani HENNIS
|55:18.18
|36
|MLT
|Aidan BUTTIGIEG
|56:05.93
|37
|IVB
|Sam TALBOT
|56:06.67
|38
|BIZ
|Oscar QUIROZ
|56:56.05
|39
|BIZ
|Cory WILLIAMS
|57:16.32
|40
|CAY
|Michael TESTORI
|57:41.29
|41
|IVB
|Darel CHRISTOPHER JR
|58:06.36
|42
|BOT
|Matlhogonolo BOTLHOLE
|59:43.20
|43
|CAY
|Victor MAGALHAES
|1:00:38.99
|44
|BAH
|Lorin SAWYER
|1:02:19.72
|45
|AIA
|Delroy CARTY
|1:02:29.71
|46
|FLK
|Jim HORTON
|1:02:45.73
|47
|GHA
|Christopher Bennet SYMONDS
|1:02:56.79
|48
|BIZ
|Giovanni LOVELL
|1:03:07.68
|49
|SEY
|Yohan MONTHY
|1:03:41.19
|50
|GHA
|Henry DJANGMAH
|1:04:26.26
|51
|GUY
|Christopher GRIFFITH
|1:04:38.91
|52
|SEY
|Mario Joseph ERNESTA
|1:04:43.81
|53
|GIB
|Derek BARBARA
|1:05:05.87
|54
|BAH
|Felix NEELY
|1:07:58.03
|DNS
|RSA
|Reinardt JANSE van RENSBURG
|DNS
|RSA
|Daryl IMPEY
|DNS
|ANT
|Conor DELANBANQUE