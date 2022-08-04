Commonwealth Games: Athletics - Women's 400m Hurdles results
From the section Commonwealth Games
Heat one
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|JAM
|Shiann SALMON
|55.30
|Q
|2
|JAM
|Janieve RUSSELL
|55.79
|Q
|3
|NZL
|Portia BING
|56.32
|Q
|4
|TCA
|Yanique HAYE-SMITH
|58.20
|Q
|5
|CMR
|Linda ANGOUNOU
|58.50
|6
|ENG
|Lina NIELSEN
|58.95
Heat two
|Rank
|Country
|Name
|Time
|Qualified
|1
|JAM
|Rushell CLAYTON
|54.93
|Q
|2
|RSA
|Zeney van der WALT
|55.10
|Q
|3
|ENG
|Jessie KNIGHT
|55.88
|Q
|4
|AUS
|Sarah CARLI
|56.10
|Q
|5
|CAN
|Noelle MONTCALM
|58.68