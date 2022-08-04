Close menu

Commonwealth Games: Athletics - Women's 400m Hurdles results

From the section Commonwealth Games

Heat one

RankCountryNameTimeQualified
1JAMShiann SALMON55.30Q
2JAMJanieve RUSSELL55.79Q
3NZLPortia BING56.32Q
4TCAYanique HAYE-SMITH58.20Q
5CMRLinda ANGOUNOU58.50
6ENGLina NIELSEN58.95

Heat two

RankCountryNameTimeQualified
1JAMRushell CLAYTON54.93Q
2RSAZeney van der WALT55.10Q
3ENGJessie KNIGHT55.88Q
4AUSSarah CARLI56.10Q
5CANNoelle MONTCALM58.68

Top Stories