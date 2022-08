Results

Rank Country Name Time 1 NZL Aaron GATE 3:28:29 2 RSA Daryl IMPEY 3:28:29 3 SCO Finn CROCKETT 3:28:29 4 NIR Matthew TEGGART 3:28:29 5 ENG Fred WRIGHT 3:28:29 6 AUS Lucas PLAPP 3:28.32 7 ENG Ben TURNER 3:28.47 8 WAL Geraint THOMAS 3:28.51 9 GGY Sam CULVERWELL 3:28.53 10 SCO Sean FLYNN 3:28.53 11 ENG Sam WATSON 3:28.55 12 RSA Morne van NIEKERK 3:28.55 13 CAN Pier Andre COTE 3:31.50 14 BER Kaden HOPKINS 3:32.23 15 IOM Ben SWIFT 3:32.23 16 AUS Miles SCOTSON 2:36.46 17 NZL Jack BAUER 3:36.46 18 SCO Mark STEWART 3:36.46 19 MRI Alexandre MAYER 3:37.00 20 ENG Ethan VERNON 3:37.08 21 GRN Red WALTERS 3:37.08 22 NZL Patrick BEVIN 3:37.08 23 RWA Renus UHIRIWE 3:37.08 24 CYP Alexandros AGROTIS 3:37.08 25 WAL William ROBERTS 3:37.08 26 SCO John ARCHIBALD 3:37.08 27 BIZ Oscar QUIROZ 3:37.08 28 JEY Rhys HIDRIO 3:37.08 29 CAN Riley PICKRELL 3:37.08 30 NZL Shane ARCHBOLD 3:37.08 31 BER Conor WHITE 3:37.08 32 MRI Aurelien de COMARMOND 3:37.08 33 RWA Eric MUHOZA 3:37.08 34 MRI Yannick LINCOLN 3:37.08 35 NIR Darren RAFFERTY 3:37.08 36 RWA Moise MUGISHA 3:37.08 37 RSA Callum ORMISTON 3:37.08 38 IOM Thomas MAZZONE 3:37.08 39 NIR Christopher McGLINCHEY 3:37.08 40 GGY James ROE 3:37.08 41 JEY Dean ROBSON 3:37.08 42 IOM Mark CHRISTIAN 3:37.08 43 SCO Michael SERAFIN 3:37.08 44 IOM Mark CAVENDISH 3:37.08 45 SCO Charlie ALDRIDGE 3:37.08 46 AUS Luke DURBRIDGE 3:37.08 47 NAM Alexander MILLER 3:37.08 48 AUS Sam FOX 3:37.08 49 ENG Connor SWIFT 3:37.08 50 BIZ Cory WILLIAMS 3:37.08 51 WAL Luke ROWE 3:37.08 52 NIR Cameron ORR 3:37.08 53 NZL Dion SMITH 3:37.08 54 RWA Eric MANIZABAYO 3:37.15 55 CAN Michael FOLEY 3:37.16 56 GGY Marc COX 3:37.18 57 CAN Mathias GUILLEMETTE 3:37:20 58 WAL Owain DOULL 3:37:20 59 NZL Campbell STEWART 3:37:20 60 MLT Aidan BUTTIGIEG 3:37:20 61 CAN Carson MILES 3:37:20 62 ENG Jake STEWART 3:37.50 63 IOM Samuel BRAND 3:38:11 64 BER Nicholas NARRAWAY 3:38:11 65 WAL Joe HOLT 3:38:11 66 RSA Gustav BASSON 3:38:11 67 UGA Charles KAGIMU 3:38:11 68 MRI Christopher ROUGIER LAGANE 3:38:11 69 GIB Mark LETT 3:39.10 70 AIA Hasani HENNIS 3:39.10 71 CYP Andreas MILTIADIS 3:42.43 72 JEY Zack HAMON 3:43.19 73 MRI Gregory MAYER 3:47.08