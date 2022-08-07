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Commonwealth Games: Cycling Road - Men's Road Race

From the section Commonwealth Games

Results

RankCountryNameTime
1NZLAaron GATE3:28:29
2RSADaryl IMPEY3:28:29
3SCOFinn CROCKETT3:28:29
4NIRMatthew TEGGART3:28:29
5ENGFred WRIGHT3:28:29
6AUSLucas PLAPP3:28.32
7ENGBen TURNER3:28.47
8WALGeraint THOMAS3:28.51
9GGYSam CULVERWELL3:28.53
10SCOSean FLYNN3:28.53
11ENGSam WATSON3:28.55
12RSAMorne van NIEKERK3:28.55
13CANPier Andre COTE3:31.50
14BERKaden HOPKINS3:32.23
15IOMBen SWIFT3:32.23
16AUSMiles SCOTSON2:36.46
17NZLJack BAUER3:36.46
18SCOMark STEWART3:36.46
19MRIAlexandre MAYER3:37.00
20ENGEthan VERNON3:37.08
21GRNRed WALTERS3:37.08
22NZLPatrick BEVIN3:37.08
23RWARenus UHIRIWE3:37.08
24CYPAlexandros AGROTIS3:37.08
25WALWilliam ROBERTS3:37.08
26SCOJohn ARCHIBALD3:37.08
27BIZOscar QUIROZ3:37.08
28JEYRhys HIDRIO3:37.08
29CANRiley PICKRELL3:37.08
30NZLShane ARCHBOLD3:37.08
31BERConor WHITE3:37.08
32MRIAurelien de COMARMOND3:37.08
33RWAEric MUHOZA3:37.08
34MRIYannick LINCOLN3:37.08
35NIRDarren RAFFERTY3:37.08
36RWAMoise MUGISHA3:37.08
37RSACallum ORMISTON3:37.08
38IOMThomas MAZZONE3:37.08
39NIRChristopher McGLINCHEY3:37.08
40GGYJames ROE3:37.08
41JEYDean ROBSON3:37.08
42IOMMark CHRISTIAN3:37.08
43SCOMichael SERAFIN3:37.08
44IOMMark CAVENDISH3:37.08
45SCOCharlie ALDRIDGE3:37.08
46AUSLuke DURBRIDGE3:37.08
47NAMAlexander MILLER3:37.08
48AUSSam FOX3:37.08
49ENGConnor SWIFT3:37.08
50BIZCory WILLIAMS3:37.08
51WALLuke ROWE3:37.08
52NIRCameron ORR3:37.08
53NZLDion SMITH3:37.08
54RWAEric MANIZABAYO3:37.15
55CANMichael FOLEY3:37.16
56GGYMarc COX3:37.18
57CANMathias GUILLEMETTE3:37:20
58WALOwain DOULL3:37:20
59NZLCampbell STEWART3:37:20
60MLTAidan BUTTIGIEG3:37:20
61CANCarson MILES3:37:20
62ENGJake STEWART3:37.50
63IOMSamuel BRAND3:38:11
64BERNicholas NARRAWAY3:38:11
65WALJoe HOLT3:38:11
66RSAGustav BASSON3:38:11
67UGACharles KAGIMU3:38:11
68MRIChristopher ROUGIER LAGANE3:38:11
69GIBMark LETT3:39.10
70AIAHasani HENNIS3:39.10
71CYPAndreas MILTIADIS3:42.43
72JEYZack HAMON3:43.19
73MRIGregory MAYER3:47.08

For a full list of riders who did not finish, see the official Commonwealth website.external-link

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